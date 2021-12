Metal en videogames, een – naar mijn mening – gouden combinatie. De game Metal: Hellsinger is een op ritme gebaseerde shooter die direct aan Bullets Per Minute doet denken. Hoewel de muziek apart voor de game geschreven is door Elvira Björkman en Nicklas Hjertberg, zijn de stemmen in de game van metal zangers die je misschien wel zal kennen. Hieronder even het lijstje:

Randy Blythe van Lamb of God

James Dorton van Black Crown Initiate

Matt Heafy van Trivium

Dennis Lyxzén van Refused en INVSN

Tatiana Shmailyuk van Jinjer

Mikael Stanne van Dark Tranquillity

Björn Strid van Soilwork

Alissa White-Gluz van Arch Enemy

Je zal je aanvallen dus moeten afstemmen op de maat van de muziek. Ondanks dat metal niet ieders favoriete muziekgenre is, lijkt het mij wel de passende muziek om wezens uit de hel een kopje kleiner te maken. Bekijk zeker even de trailer indien je het metal genre wel kan waarderen.