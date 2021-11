Een van de betere games van 2019 was The Outer Worlds, die we hier op PlaySense destijds met een 9.0 beoordeelden. Deze game heeft na de release meerdere uitbreidingen gekregen en ook wisten we vorig jaar te melden dat het vervolg mogelijk toen al in pre-productie was. Sindsdien hebben we weinig over het vervolg vernomen, maar nu is er weer een nieuw gerucht opgedoken.

Afgaande op het LinkedIn profiel van Dan Maas, production director, is het team van Obsidian sinds 2019 al bezig met een nieuw project. Dit project is een maand eerder van start gegaan voordat The Outer Worlds uitkwam. Sterker nog, op het profiel staat zelfs letterlijk ‘The Outer Worlds 2’ te lezen.

Daarbij claimt Jez Corden van WindowsCentral dat hij eerder wat gameplay footage heeft gezien van de game. Deze persoon wist ook te melden dat Obsidian Entertainment de komende zeven jaar elk jaar een game wil uitbrengen. Gezien er meerdere projecten in ontwikkeling zijn bij deze ontwikkelaar, zou een release van The Outer Worlds 2 mogelijk in 2023 of 2024 plaats kunnen vinden.

Het is allemaal indirecte informatie, dus of de veronderstelling klopt is natuurlijk afwachten. Desalniettemin was The Outer Worlds een succes en succesverhalen krijgen veelal opvolging. Misschien dat het vervolg tijdens The Game Awards wordt aangekondigd.