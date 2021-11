Sony liet al eerder uitschijnen dat hun interesse voor de mobiele markt erg groot is en een recent gepubliceerd patent lijkt dit enkel maar te bevestigen. Het patent werd online gezet door de Japanse afdeling van Sony Interactive Entertainment en werd opgemerkt door VGC. Bekijk hierboven een afbeelding dat uit het patent afkomstig is.

Specifiek zien we een toestel waarin je je mobiele device kan plaatsen, met de linker- en rechterzijde van een PlayStation controller. Volgens het patent zouden beide kanten ook vibraties en bewegingen kunnen waarnemen, zoals een ‘standaard’ controller eigenlijk. Uiteraard is dit slechts een patent en we weten dus nog niet zeker of deze controller er (in deze vorm) zal komen en hoe die zal werken. We houden jullie op de hoogte.