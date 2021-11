The Game Awards komen er binnenkort weer aan en dat betekent dat we weer een hele show voorgeschoteld zullen krijgen vol met prijzen, aankondigingen en Geoff Keighley op een podium. De genomineerden zijn intussen al bekend, maar daar gaat het nu even niet over. Gastheer Geoff Keighley heeft namelijk bekendgemaakt dat één specifieke aankondiging toch al even in de maak is.

Just saw the final cut of a #thegameawards world premiere we have been working on with a developer for 2.5 years. Truly honored we are entrusted to share this work with the world. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 28, 2021

Volgens Geoff mogen we dus een ‘world premiere’ aankondiging verwachten, die ongeveer 2.5 jaar geleden werd vastgelegd. Geoff vergat uiteraard even te melden welke, ongetwijfeld speciale, aankondiging dit dan zou zijn. Het antwoord krijgen we op 9 december, wanneer de Game Awards live worden uitgereikt in Los Angeles.