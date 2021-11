In plaats van op 2 december mogen we nu op 8 december de start van het nieuwe Call of Duty seizoen verwachten, alsook de release van de nieuwe Caldera map. Deze map werd een poosje terug al onthuld en middels een plattegrond kregen we een goede indruk. Er bestaat nu echter een kans dat de map toch wat kleiner is.

Momenteel is het Secrets of the Pacific evenement bezig in Call of Duty: Warzone en die toont een aangepaste map van Caldera. Hierop valt te zien dat de map toch wat anders is ingericht qua vorm en ook valt op dat deze kleiner is dan de oorspronkelijk gedeelde map. Hieronder de twee naast elkaar ter vergelijking.

Hieruit kunnen we afleiden dat de nieuwe map wat kleiner is dan aanvankelijk gecommuniceerd. Of dat inderdaad zo is, is niet duidelijk. Ook is het even de vraag waarom de map al dan niet afwijkt, maar dat zullen we ongetwijfeld vroeg of laat wel horen.