Begin deze maand kwam Call of Duty: Vanguard uit en zoals we de laatste jaren van de reeks gewend zijn, wordt er na de release gewerkt met seizoenen. Het eerste seizoen van Call of Duty: Vanguard zou oorspronkelijk op 2 december van start gaan. Op diezelfde dag zou Call of Duty: Warzone ook voorzien worden van een gloednieuwe Pacific map genaamd Caldera. Die datum blijkt nu alleen net niet gehaald te worden.

Activision heeft namelijk aangekondigd dat de nieuwe content enkele dagen is uitgesteld. Het eerste seizoen van Call of Duty: Vanguard zal nu op 8 december beginnen. In seizoen 1 kunnen spelers een flinke lading aan nieuwe content verwachten. Zo worden er nieuwe maps, wapens en modi aan de game toegevoegd en daarnaast zal de Zombies-modus van updates worden voorzien.

Op 8 december zal ook de nieuwe map Caldera worden uitgebracht voor Call of Duty: Warzone. Caldera is dan 24 uur lang exclusief speelbaar voor bezitters van Call of Duty: Vanguard. Vanaf 9 december kan vervolgens iedereen aan de slag met de nieuwe map.