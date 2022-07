Na eerdere hints dat Terminator naar Call of Duty: Vanguard en Call of Duty: Warzone zou komen, is de cross-over nu officieel door Activision aangekondigd. De T-800 en T-1000 zullen vanaf augustus in-game verkrijgbaar zijn via de shop als skins voor de shooters.

Elke skin komt met een unieke wapen blauwdruk, finishing moves, MVP highlight animaties en verschillende kenmerkende quotes. De prijs van de pakketten is nog niet bekend, maar afgaande op eerdere skins gerelateerd aan films kan je uitgaan van ongeveer 2.400 CoD Points.

Op 11 augustus zal tevens Titanium Trials van start gaan. Dit evenement duurt tot 24 augustus en is een twist op Battle Royale, waarin armor centraal staat. Het is namelijk mogelijk om je armor op te voeren tot het aantal hitpoints van 300. Elke speler start ook met een self-revive, waarmee de Terminators beter tot hun recht komen.