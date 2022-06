Het vierde seizoen van Call of Duty: Vanguard is recent van start gegaan en daarmee is ook Warzone voorzien van een nieuwe map, genaamd Fortune’s Keep. Raven Software is er niet vies van om hier en daar wat leuke easter eggs te verstoppen en er zijn er al een paar ontdekt op deze nieuwe map. Zo is er nu ook eentje gevonden die wel eens handig voor je uit kan pakken.

Als je toevallig in de buurt van de ‘Winery’ locatie bent, is het wellicht een idee om daar even rond te blijven hangen. Op deze POI kan je namelijk een fontein vinden die jouw wensen kan vervullen. Hoe meer geld je namelijk in deze wensfontein gooit, des te beter jouw loot zal zijn die je terugkrijgt. Hieronder kan je een clip zien, waarin het duidelijk gedemonstreerd wordt. Tijd om je spaarrekening volledig leeg te trekken en alles in de fontein te storten voor de beste loot!