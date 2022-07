Sledgehammer Games en Activision hebben aangekondigd dat Call of Duty: Vanguard voor een gedeelte weer een bepaalde periode gratis te spelen zal zijn. Het gaat om de multiplayer en de Zombies modus, die je tot 26 juli kosteloos kunt ervaren.

Gezien er recent nieuwe content aan de game werd toegevoegd, kunnen spelers nu de nieuwe USS Texas 1945 map uitproberen, alsook de Blueprint Gun Game modus. Verder is Shi No Numa beschikbaar in de Zombies modus, wat eveneens een recente toevoeging is.

Gedurende de gratis speelperiode, zijn alle maps en modi in de multiplayer beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de Zombies modus. Je kunt de game nu op verschillende platformen kosteloos downloaden en spelen. De singleplayer zit niet bij deze trial inbegrepen.