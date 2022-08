Op 24 augustus komt het huidige, vierde seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone ten einde. Dit betekent ook gelijk dat het vijfde seizoen van start gaat en bij aanvang krijg je altijd een cinematische introductie video te zien.

Deze is zoals gebruikelijk al voor de start van het seizoen online gezet en kun je hieronder bekijken. Het nieuwe seizoen, Last Stand genaamd, focust zich op vier slechteriken die uit verschillende Call of Duty-games komen, waarbij de nadruk ligt op Raul Menendez, de tegenstander uit Call of Duty: Black Ops 2.

Andere slechteriken die in de video voorbij komen zijn Al-Asad uit Call of Duty 4: Modern Warfare, Seraph uit Black Ops 3 en 4 en tot slot Rorke uit Call of Duty: Ghosts.

Naast de video heeft Activision ook de details van het nieuwe seizoen bekendgemaakt en zo mogen we op Caldera weer een nieuwe ‘Point of Interest’ verwachten, die voor een verandering op de map zorgt. Daarnaast mag je nog andere nieuwigheden verwachten:

Peak – De vulkaan barst uit.

– De vulkaan barst uit. Gulag – De nieuwe gulag heeft de vulkaan als thema.

– De nieuwe gulag heeft de vulkaan als thema. Doomsday Station – Activeer dit apparaat en verdedig je tegen inkomende vijanden, waarvoor je krachtige items als beloning krijgt.

– Activeer dit apparaat en verdedig je tegen inkomende vijanden, waarvoor je krachtige items als beloning krijgt. Supply Box UAV – Nieuwe killstreak die ongeopende Supply Boxes markeert voor 15 seconden.

– Nieuwe killstreak die ongeopende Supply Boxes markeert voor 15 seconden. Rage Serum – Een Field Upgrade waarmee je tijdelijk meer mêlee schade aanricht, betere longinhoud hebt en meer.

Bij de start van het nieuwe seizoen zal ook Operation: Last Call van start gaan en de bedoeling is dat je bommen op het eiland onschadelijk moet maken door ze op locatie af te laten gaan. Afhankelijk van je tempo zal de uitkomst anders zijn.

Heroes vs. Villains is het nieuwe seizoensevenement, waarbij je tokens van helden en slechteriken kunt verzamelen in alle modi. Dit door vijanden te doden en Supply Boxes te openen. Hiermee krijg je korting bij een Buy Station op Faction Bundles. Elke keer als je zo’n bundel koopt krijg je weer korting op een ander item bij Buy Stations. Verder krijgen de winnaars van een potje een speciale blueprint en andere exclusieve items.

In de multiplayer van Call of Duty: Vanguard mag je in het vijfde seizoen twee nieuwe maps verwachten. Bij de start van het seizoen zal Beheaded worden toegevoegd en halverwege het seizoen zal daar Fortress nog bijkomen. Voor de Zombies modus staat ‘The Archon’ op het programma, wat de conclusie van deze modus in de game is.

Als laatste verschijnt er natuurlijk een nieuwe Battle Pass die weer uit 100 Tiers bestaat. Deze bevat naast diverse cosmetische extra’s ook een tweetal nieuwe wapens en dat zijn de EX1 – een prototype Energy Rifle – en de RA 225 – een lichtgewicht SMG – die door iedereen vrij te spelen zijn. Dus ook spelers die de Battle Pass niet kopen zullen deze wapens kunnen bemachtigen.