Nu het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2022-2023 achter de rug is, rapporteert Activision een dalende spelersbasis. Volgens de uitgever is het aantal maandelijks actieve gebruikers gezakt van 100 naar 94 miljoen. Nog steeds een indrukwekkend getal uiteraard, al is het de eerste keer dat Activision lager dan 100 miljoen scoort sinds 2019.

Het ziet er echter niet naar uit dat de uitgever zich zorgen moet maken. Ja, het dalende aantal maandelijks actieve gebruikers wijst op een verminderde interesse in de huidige Call of Duty-titel, maar met Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 op het programma later dit jaar, zal dit cijfer ongetwijfeld weer opgekrikt worden. We zijn benieuwd.