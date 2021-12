Tussen het eerste en tweede deel van Company of Heroes zat zeven jaar. De tijd tussen deel twee en drie is nog langer, dus er wordt om veel geduld van de fans gevraagd. Het is de bedoeling dat de RTS volgend jaar zal uitkomen, maar toch is het mogelijk om Company of Heroes 3 nu al te spelen.

Op dit moment is er een pre-alpha beschikbaar voor iedereen die een COH Development account heeft gelinkt aan zijn/haar Steam account. Als dit het geval is, kan je de pre-alpha downloaden en tot en met dinsdag 7 december 05.00 uur spelen. Heb je nog geen COH Development account, dan kan je die hier aanmaken.

Het voorproefje laat je vier maps spelen die allemaal in Italië gesitueerd zijn. Er zijn ook een aantal modi beschikbaar, waaronder: coöp vs AI, competitive PVP en Skirmish vs AI. Je kunt spelen als de ‘US Forces’ of de ‘Wehrmacht’.