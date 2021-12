Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht en die is nu beschikbaar om te downloaden. Het gaat om update 21.02-04.50.00 en deze komt zonder echt noemenswaardige verbeteringen of nieuwe features.

De patch notes geven aan dat de update bedoeld is voor het verbeteren van de systeem performance en dat is het. Een update zoals we die wel vaker krijgen dus. Mochten er alsnog nieuwe features zijn toegevoegd die later boven water komen, dan laten we het natuurlijk weten.

De update is 914MB groot, dus downloaden en installeren is zo geregeld.