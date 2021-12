Eind november konden we al het gerucht delen dat Square Enix mogelijk werkt aan een remaster/remake van de PlayStation klassieker Chrono Cross. Dat gerucht kwam toen bij monde van XboxEra oprichter Nick Baker. Destijds was het echter onduidelijk of het hier nou gaat om een remake of remaster.

De geruchten worden nu wel aangedikt, want Gematsu ontdekte het bestaan van een mysterieuze website die een samenwerking onthult tussen de Japanse studio WFS en Square Enix. De website zegt dat er op 4 december een livestream zal plaatsvinden die draait om een crossover voor de JRPG Another Eden: The Cat Beyond Time and Space.

Daar houdt het verhaal echter niet op, want op Reddit ontdekte een gebruiker dat de laatste update voor Another Eden bestanden bevat die naar Chrono Cross verwijzen. Het is dus goed mogelijk dat WFS een foutje heeft gemaakt en (een deel van) de aankomende livestream op 4 december verklapt heeft.