EA is nogal wat van plan met Battlefield, zo blijkt uit nieuwe berichten. De uitgever heeft aangekondigd dat ze de intentie hebben om een ‘verbonden Battlefield universum’ te creëren. Battlefield 2042 is natuurlijk net uit en de uitgever is van plan om de franchise op een grootse manier verder uit te breiden. Dit zou volgens GameSpot vergelijkbaar kunnen zijn met wat Activision heeft gedaan met Call of Duty: naast de jaarlijkse releases bestaat dat universum immers ook uit de mobiele game en Warzone.

Om dat te bewerkstelligen, heeft EA Vince Zampella – de co-oprichter van Respawn Entertainment – aangesteld als de persoon die de franchise moet overzien. Dit nieuwe universum is niet bedoeld om Battlefield 2042 te vervangen, maar om de franchise als geheel te laten groeien en hiervoor zullen verschillende studio’s met elkaar gaan samenwerken. Daarmee maakt men duidelijk dat EA de nieuwste telg in de franchise niet zomaar zal laten voor wat het is.

“This is an ‘And’ strategy in many ways We will continue to evolve and grow Battlefield 2042, and we’ll explore new kinds of experiences and business models along the way that we can add to that foundation to provide an awesome array of experiences for our players. In this universe, the world is interconnected with shared characters and narrative. This universe is also built with our community as we harness the power of Portal and user generated content that puts creativity in the hands of our players.”

De reden dat Zampella naar voren geschoven wordt komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zo is hij op de achtergrond al even betrokken in een hogere rol binnen EA en zijn studio’s. Daarnaast heeft de algemeen manager van DICE, Oscar Gabrielson, aangekondigd de ontwikkelaar te verlaten en een nieuwe uitdaging aan te gaan. Kortom, er zijn wat veranderingen gaande op de achtergrond en duidelijk is dat EA nog meer uit de Battlefield franchise wil halen. Waar dat toe zal leiden, zal de toekomst ons leren.