Na een lange tijd zonder woord over The Stanley Parable: Ultra Deluxe zagen we de bui al hangen, maar nu is er dan ook eindelijk bevestiging vanuit ontwikkelaar Crows Crows Crows: The Stanley Parable: Ultra Deluxe zal dit jaar zijn release niet halen en dus nogmaals uitgesteld worden.

Zoals sommigen van jullie misschien nog wel herinneren, werd de consoleversie van The Stanley Parable in 2018 aangekondigd tijdens The Game Awards (die aankomende donderdag weer plaatsvindt). Het spel kreeg toen een geplande release van 2019 mee, maar is al meerdere keren verzet naar het jaar erop.

Crows Crows Crows kwam op 2 december eindelijk met een video die een antwoord moest geven op de belangrijke vraag: waar blijft die game nou? Gelukkig kon de ontwikkelaar ditmaal een kleiner frame geven voor de release, namelijk begin 2022. Of het spel ook echt dan zal uitkomen zal toch nog even afwachten zijn gezien het verleden.