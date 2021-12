Na een teaser eerder deze week, heeft Embark Studios vannacht tijdens The Game Awards hun eerste en nieuwe titel Arc Raiders uit de doeken gedaan. Deze ontwikkelaar mag dan nieuw zijn, de man achter deze studio is verre van een onbekende. Patrick Söderlund is namelijk de oprichter en hij heeft jaren bij EA en DICE gewerkt, onder andere aan DICE.

De game staat gepland voor een release in 2022 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. In de trailer hieronder wordt veel meer getoond dan de teaser van onlangs, waardoor je een veel betere indruk krijgt. Echt veel gameplay toont de trailer niet, maar het geeft wel een goede indruk van de sfeer.