Enkele voormalige werknemers bij DICE stichtten in 2018 het Zweedse Embark Studios, onder leiding van Patrick Söderlund. Het team presenteert ons nu met trots beelden van hun eerste project: ARC Raiders.

Dat doen ze middels een erg korte teaser, die je in de onderstaande tweet kan bekijken. Een mysterieuze stem vraagt of er vrijwilligers zijn en je wordt opgeroepen om je op te geven. Een erg vage boel allemaal, maar gelukkig moeten we niet zo lang wachten vooraleer we meer concrete info zullen krijgen. De game zal namelijk hoogstwaarschijnlijk een langere reveal krijgen met meer info tijdens The Game Awards, die bij ons op 10 december worden uitgezonden.