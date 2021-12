Cuphead: The Delicious Last Course verschijnt op 30 juni 2022. Daarmee is de uitbreiding voor Cuphead weer uitgesteld, maar als we afgaan op het eerdere werk van Studio MDHR, zal de uitbreiding de moeite waard zijn.

Om de pijn van het uitstel nog enigszins te verzachten, heeft men wel een nieuwe trailer in elkaar gezet, geheel in de stijl van Cuphead. De beelden lichten een tipje van de sluier op van Cuphead: The Delicious Last Course.