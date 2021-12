Het blijkt dat Sony ooit plannen had om PlayStation Now ook voor smartphones beschikbaar te stellen. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten die tijdens de rechtszaak tussen Apple en Epic Games boven water zijn gekomen, en in de handen van The Verge zijn beland.

De streamingsdienst bestaat al sinds 2014 en in eerste instantie kon je via je PlayStation 3, PlayStation Vita, smart tv en Blu-ray speler genieten van verschillende titels. In 2017 limiteerde Sony het aanbod echter naar de PlayStation 4 en pc en sinds kort is streamen ook op de PlayStation 5 mogelijk.

Apple ving echter op dat Sony via een onaangekondigde mobiele extensie de intentie had om PlayStation Now dus ook op iOS en Android apparaten beschikbaar te stellen, met toegang tot meer dan 450 PlayStation 3 titels. Ondersteuning voor PlayStation 4 games had later moeten volgen.

Het is onbekend waarom de uitrol nooit is doorgegaan, maar gezien de recente geruchten dat Sony werkt aan Spartacus – een abonnement wat de strijd aan moet gaan met Xbox Game Pass – is het niet ondenkbaar dat het in de toekomst alsnog mogelijk moet zijn om via je smartphone verscheidene PlayStation titels te spelen.