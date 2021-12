Het is geen geheim dat Sony dienst grote concurrent Microsoft nauwlettend in de gaten houdt, zeker als het op Xbox Game Pass aankomt. Sony heeft met PlayStation Now een alternatief, maar waar Microsoft vaak nieuwe titels via zijn service ter beschikking stelt, vinden gebruikers van PlayStation Now vooral oudere games op de service terug.

Sony heeft eerder al eens te kennen gegeven met een antwoord op Xbox Game Pass te komen en dit lijkt nu iets concretere vormen te hebben gekregen. Jason Schreier van Bloomberg meldt namelijk dat hij gesproken heeft met mensen die kennis hebben van Sony’s plannen omtrent een een nieuwe lidmaatschapsservice.

De nieuwe service heeft op dit moment de codenaam Spartacus en via deze service krijgen spelers toegang tot een catalogus van moderne en klassieke games. Hoewel niet zeker, zou deze service beschikbaar gesteld moeten worden op de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Naar verwachting zal de service in de lente van 2022 online gaan en gemengd worden met PlayStation Plus en PlayStation Now. PlayStation Plus zal blijven bestaan, maar het plan van Sony is om PlayStation Now als merknaam uit te faseren. De structuur van Spartacus is opgedeeld in drie lagen. Zo bevat de eerste de bestaande PlayStation plus bonussen.

De tweede laag is al uitgebreider en bevat toegang tot een catalogus van PlayStation 4 en uiteindelijk PlayStation 5 games. De derde laag is de meest complete en bevat ook uitgebreide demo’s, het streamen van games, een bibliotheek aan klassieke PS1, PS2, PS3 en PSP games. Met andere woorden: Sony zou via dit systeem de legacy content alsnog digitaal beschikbaar gaan stellen. Hoe ze dat gaan doen op de nieuwe systemen is echter nog onduidelijk.

Deze informatie is niet door Sony bevestigd, maar gezien Schreier een behoorlijk betrouwbaar journalist is achten we de kans dat dit klopt vrij groot.