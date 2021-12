Xbox heeft om zijn 20-jarige bestaan te vieren al een speciale controller en headset uitgegeven. De festiviteiten zijn echter nog niet voorbij, want nu is er ook een documentaire beschikbaar.

De documentaire wordt in zes delen aangeboden en laat de 20-jarige reis van Xbox zien. Natuurlijk is de allereerste console van Microsoft een belangrijk onderwerp, maar ook de Red Ring of Death die de Xbox 360 teisterde komt uitvoerig aan bod. Alle video’s kan je hieronder bekijken.