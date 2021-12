Het vervolg op de in 1994 uitgebrachte Windjammers heeft dan eindelijk een releasedatum gekregen. Het spel zal op 20 januari 2022 uitkomen voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

In een op het PlayStation Blog uitgebrachte post van de ontwikkelaar, Dotemu, is dit bekendgemaakt. Dit is niet de eerste keer dat de Franse ontwikkelaar in aanraking komt met Windjammers, de studio was namelijk ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de Windjammers remaster die in 2017 is uitgebracht voor de PS4 en PS Vita.

Dotemu laat weten dat het doel van Windjammers 2 is om de essentie van het origineel weer te herbeleven en om dit te doen heeft het team hard haar best gedaan om de code van de originele release te ontcijferen. In dit vervolg kan je nieuwe moves, karakters en speelvelden verwachten.

Windjammers 2 zal ook op release beschikbaar zijn op Xbox Game Pass, mocht je Game Pass hebben is het dus zeker het proberen waard. Om een beetje een idee te krijgen van wat je kan verwachten zou ik zeker even de onderstaande trailer checken.