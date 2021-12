De eindejaarssale is nog bezig in de PlayStation Store en Sony heeft de volgende alweer aangekondigd. Het gaat om de zogeheten januari uitverkoop die volgens Sony ‘schokkend groots’ zal zijn, dat belooft dus wat.

De sale gaat morgen van start en draait zowel om games als extra content, maar specifieke details moeten we nog even afwachten. Kortom, als je op het punt staat een game te kopen is het advies heel even geduld op te brengen, want wellicht kun je flink besparen.

Gezien de eindejaarssale nog bezig is, kan je hier terecht voor meer details.