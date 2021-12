De naam ‘Phantom Breaker’ klinkt voor ons westerlingen waarschijnlijk niet heel bekend in de oren. Dat komt omdat de 2D fighter voorheen enkel uitkwam in Japan. Uitgever Rocket Panda Games brengt hier vanaf volgend jaar verandering in.

Phantom Breaker: Omnia is vanaf 15 maart ook beschikbaar voor gamers in het Westen. Om de game nog extra onder de aandacht te brengen, heeft de uitgever gezorgd voor een gameplay trailer om nooit te vergeten. Naast de meest extravagante personages, vechtstijlen en combo’s, is de trailer ook voorzien van een voice-over om van te smullen.

Phantom Breaker: Omnia is beschikbaar voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en pc vanaf 15 maart 2022.