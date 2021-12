Pc-spelers die maar geen genoeg kunnen krijgen van het bouwen van complete beschavingen en steden, hebben volgend jaar wat om naar uit te kijken: Pharaoh: A New Era. De originele Pharaoh verscheen in 1999 en hierin kon je een hele Egyptische samenleving in opbouwen. Deze titel is nu terug van weggeweest en zal verschijnen in een gloednieuw jasje en met een aangepaste naam.

Het gaat hier om een remake van de originele Pharaoh, die de toepasselijke subtitel A New Era heeft gekregen. Deze game is vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. In de onderstaande trailer zijn de grafische verschillen dan ook erg duidelijk. Zo zijn onder meer de gebouwen, personages en landschappen veel gedetailleerder. Alle content uit het origineel zal uiteraard ook beschikbaar zijn.

Een releasedatum ontbreekt voorlopig nog voor Pharaoh: A New Era.