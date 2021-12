Vorig jaar maakte de Tony Hawk’s Pro Skater-serie een mooie comeback met de release van Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Het betrof hier een nieuwe uitgave van de geliefde eerste twee delen uit de franchise, nu helemaal geoptimaliseerd voor de hedendaagse consoles. De heruitgave was een succes en dus is de grote vraag nu: kunnen we een nieuwe game verwachten?

Fans van de serie denken dat Activision hier mogelijk stilletjes naar aan het hinten is. Activision heeft recent rondom Halloween en Kerstmis artwork op Twitter gedeeld en het is de fans opgevallen dat hier steeds “12 < 312” op te zien is, als je de afbeeldingen goed bekijkt. Het stelt natuurlijk niet heel veel voor en is weinig concreet en daarom is het nu nog onduidelijk of dit echt een cryptische teaser is Toch zien sommige fans zien dit als een hint naar een nieuwe Tony Hawk-game.

👀again with the teasing. they also teased it in their Halloween art couple months back. pic.twitter.com/Bm4BzoyVOh — Numb Jarl #ABetterABK (@numbjarl79) December 26, 2021

Dit is overigens niet de eerste mogelijke hint naar een nieuwe Tony Hawk-game die is opgedoken. In mei van dit jaar lieten we al weten dat de drummer van een band misschien al vroegtijdig verklapte dat er een nieuwe game op komst is. Of deze hints allemaal ook daadwerkelijk uit gaan draaien op een nieuw deel in de geliefde franchise? De tijd zal het leren.