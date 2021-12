Sony biedt maandelijks een selectie aan games aan voor mensen met een PlayStation Plus-abonnement, die abonnees dan zonder extra kosten kunnen downloaden. Nu het einde van het jaar bijna daar is, was het voor Polygon tijd om de balans op te maken. Hoeveel waren alle maandelijkse PlayStation Plus-games van 2021 samen waard?

Polygon is daarbij uitgegaan van de bedragen die de games in hun betreffende maand kostten in de PlayStation Store. Uit de berekeningen blijkt dat abonnees van PlayStation Plus in 2021 in totaal ruim $1.400 aan maandelijkse games ontvingen. Omgerekend komt dit neer op meer dan €1.200 aan games. Wanneer je dit afzet tegen de prijs van een jaarabonnement, is het een voordelige deal wanneer je veel van de maandelijkse titels downloadt. En ter vergelijking: deze waarde is bijna twee keer zo hoog als de waarde van de PlayStation Plus-games van 2020, die gezamenlijk nog geen €700 waard waren. Een behoorlijke vooruitgang dus, in dat opzicht.

Polygon onderzocht nog meer statistieken van PlayStation Plus in 2021. Er werden in totaal 40 games ‘weggegeven’ via de service, die samen een gemiddelde Metacritic-score van 73.8 uit 100 hebben. De game met de beste reviewscores was Final Fantasy VII Remake, die op Metacritic een score van 87 heeft. De PlayStation Plus-game met de laagste score was Tennis World Tour 2, goed voor een Metacritic-score van 56.

Gemiddeld waren de PlayStation Plus-games in hun betreffende maand 1,4 jaar oud. De oudste game was Mortal Kombat X (6,5 jaar oud op het moment van ‘weggeven’) en de nieuwste games waren Remnant: From the Ashes en Knockout City (beiden een half jaar oud). Daarbij zijn diverse titels die op de dag van release in de PlayStation Plus line-up verschenen buiten beschouwing gelaten.

Iedereen weet dat PlayStation en Xbox online vaak met elkaar vergeleken worden. Misschien herinner je je ons bericht van vorige week nog, waarin we meldden dat Xbox Game Pass in 2021 voor ruim €5.500 aan games toevoegde. Echter, die twee services direct met elkaar vergelijken is niet helemaal eerlijk, omdat ze niet dezelfde insteek hebben. Xbox Games with Gold is een service die vergelijkbaarder is met PlayStation Plus en Polygon heeft ook dat geanalyseerd. Xbox Games with Gold was in 2021 goed voor een kleine €950 aan games. Maar onthoud wel: het is geen wedstrijd.