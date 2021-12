We moeten nog maar zien of Microsoft de Game Pass dienst op de lange termijn sterk kan houden, maar het moge duidelijk zijn dat er voor de spelers ontzettend veel waarde in zit en dat voor een betrekkelijk lage prijs. Dat maakt het natuurlijk interessant om even op terug te blikken hoeveel waarde er precies in de dienst verstopt zit.

Behoorlijk wat, zo blijkt. Over het jaar 2021 heeft Microsoft namelijk ruim 6.300 dollar (omgerekend ruim €5.500,-) aan games aan de dienst toegevoegd, aldus The Loadout. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat men is uitgegaan van de prijs die in de Microsoft Store staat. De maand maart was de grote uitblinker met zo’n €850,- aan titels. De maand erop was relatief gezien het ‘minste’ waard, toen werd er voor maar ongeveer €290,- aan games toegevoegd.

Phil Spencer heeft overigens enorm veel vertrouwen in de dienst. In november onthulde de topman van Microsoft dat Game Pass op dit moment ‘heel erg duurzaam‘ is. Helaas deelt Microsoft geen cijfers en het is dus lastig om deze woorden te bevestigen.