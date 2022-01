In 1997 kwam GoldenEye 007 uit voor de Nintendo 64, een shooter die uitgroeide tot een ware klassieker. De game is sinds de oorspronkelijk release nooit opnieuw uitgebracht voor andere platformen, wat vooral te maken had met conflicten tussen ontwikkelaar Rare, Nintendo en MGM om de rechten. Toch heeft het er nu plots alle schijn van dat er daadwerkelijk een heruitgave onderweg is.

Op de website TrueAchievements is namelijk een lijst met Xbox Acvhievements voor GoldenEye 007 opgedoken, terwijl de game dus nooit voor een Xbox-console is uitgebracht. Het gaat om een volledige lijst van 55 Achievements, compleet met beschrijvingen en iconen voor alle uitdagingen die te voltooien zijn. Wat het extra interessant maakt, is dat er volgens de website enkele personen zijn die de Achievements al gehaald hebben. Onder andere website Video Games Chronicle merkt op dat de gamertags te herleiden zijn tot James Thomas en Christina McGrath, respectievelijk lead engineer en community head bij niemand minder dan Rare. Toeval? Waarschijnlijk niet.

Hoewel het nog geen officiële bevestiging is, lijkt het bestaan van een volledige lijst met Achievements er toch echt op te wijzen dat GoldenEye 007 binnenkort een nieuwe uitgave krijgt, in welke vorm het dan ook mag zijn. Dit is overigens de tweede keer in korte tijd dat de game in het nieuws is. GoldenEye 007 was in Duitsland langere tijd verbannen, maar eind oktober werd de ban op aandringen van Nintendo opgeheven, wat geruchten over een nieuwe release aanwakkerde.

Zodra er meer bekend wordt over een nieuwe uitgave van GoldenEye 007, lees je het uiteraard hier.