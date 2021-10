Eén van de meest invloedrijke shooters op consoles: GoldenEye 007 voor de Nintendo 64. Omtrent deze game rust een ware licentiehorror. Dit is ook één van de redenen waarom er tot op de dag van vandaag nog steeds geen (legale) manier is om deze game in een staat te spelen die we hedendaags hebben. Maar misschien komt daar verandering in.

De Redditgebruiker Shin_Ken heeft een opvallend detail gevonden. GoldenEye 007 was gebanned in Duitsland en om de zoveel tijd, van ongeveer 25 jaar, worden dit soort zaken nogmaals bekeken. Het blijkt nu zo te zijn dat de game van die banlijst is afgehaald. Het opmerkelijke hieraan is dat het voor de periode van 25 jaar is gebeurd, ook nog eens door iemand van Nintendo. Hieronder het volledige bericht.

Goldeneye 007 has been taken from the german BPjM list of “Media Harmful to Young Persons” which heavily restricted its sales in Germany.

This review process happens automatically after 25 years but in this case, the review has been actively requested prior to that date (by one of Nintendo’s European partners which in this case probably acts as a proxy).

Such a request doesn’t come for free and usually you wouldn’t do it unless you plan something with your media.