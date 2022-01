Het is alweer even geleden dat we iets gehoord hebben omtrent de opvolger van PlayStation VR. Althans, via de officiële kanalen. Toch bestaat er een kans dat er op relatief korte termijn een aankondiging zal volgen, aangezien een nieuw gerucht wijst op de start van massa productie in China.

Brad Lynch, een hardware analist, heeft van een bekende Chinese analist (黑毛警长008 op Twitter) begrepen dat het bedrijf Goertek Company een deal met Sony heeft om de nieuwe virtual reality headset volop te gaan produceren. Dit zal op korte termijn gaan gebeuren. Daarnaast zal Goertek Company ook de productie van de Meta Cambria voor z’n rekening nemen.

Of het klopt is niet na te gaan, maar indien zo, dan is Sony blijkbaar al veel verder met de ontwikkeling van de headset dan werd aangenomen. In dat kader zal een officiële aankondiging niet lang uitblijven en als de productie eenmaal van start gaat, dan zal het niet lang duren voordat de eerste beelden lekken.

De vraag is ook wanneer de headset dan uitkomt. Het kan zijn dat Sony ditmaal juist extra vroeg begint met de productie om eventuele tekorten rond en na de launch te voorkomen. Iets waar de PlayStation 5 al sinds de release mee te kampen heeft dankzij wereldwijde tekorten op assemblage onderdelen. Bij meer nieuws lees je het hier.