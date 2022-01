Ken Levine heeft in het verleden naam voor zichzelf gemaakt dankzij de BioShock franchise en zijn studio stond hoog aangeschreven, totdat hij in 2014 aankondigde dat Irrational Games (zijn studio) zou gaan sluiten. Als Ghost Story Games zou hij met een kleinschalige studio een doorstart maken, maar we hebben al enkele jaren niets meer over hem, zijn studio en zijn game gehoord.

Volgens een nieuw bericht van Bloomberg is daar een reden voor, want de nieuwe game van Levine zou aanvankelijk in 2017 verschijnen. We zijn nu echter vijf jaar verder en er is nog altijd niets uitgekomen, dit vanwege de ‘development hell’ waarin de titel verkeert. Vooralsnog zal het nog zeker twee jaar duren voordat z’n nieuwe game uitkomt.

De game in kwestie is al sinds 2014 in ontwikkeling en vaart op een ‘narratief LEGO’ concept dat zich zou afspelen op een ruimtestation, waarbij de grote inspiratiebron BioShock is. In deze game zou de ervaring van elke speler uniek zijn. Dit komt doordat personages allemaal anders reageren op de acties van spelers, wat resulteert in telkens andere scenario’s.

Het voornaamste probleem is volgens het rapport van Bloomberg voornamelijk Levine zelf, die zonder problemen maandenlang werk overboord gooit. Sterker nog, toen Irrational Games BioShock Infinite had afgerond, was er dermate veel weggesneden content over dat ze er rustig nog twee games van konden maken. Tevens verandert de smaak van Levine regelmatig naargelang wat hij op dat moment speelt, wat dus ook invloed heeft op het project.

Daar komt nog bovenop dat de ambities van Levine niet bijgesteld zijn naar de omvang van de studio. Met een klein team is het immers heel erg moeilijk om een game van Triple-A kaliber te maken, maar dat is wel een streven van de beste man. Tot overmaat van ramp blijkt uit het rapport ook nog dat Levine een slechte manager is die vaak verzuimt zijn visie te communiceren, aldus medewerkers.

Met andere woorden: het project is al zeer lang in ontwikkeling en door continue veranderingen schiet het niet op. Take-Two Interactive is echter de uitgever achter de ontwikkelaar en heeft Levine er telkens mee weg laten komen, maar heeft nu toch z’n zinnen gezet op een harde deadline. Mogelijk dat dit helpt om de game af te maken, zodat deze tussen nu en twee jaar verschijnt. Afgezien van de eerder omschreven details weten we verder zo goed als niets over deze nieuwe titel.