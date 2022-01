Dit is de periode van de CES en dat betekent een ding: nieuwe technologische producten voor 2022! Een uitstekend moment voor LG om hun nieuwe OLED toestellen aan de wereld te tonen. Vorig jaar kregen we de magnifieke C1 en G1 tv’s, waarvan nu de logische opvolgers zijn aangekondigd.

De LG OLED C2 en LG OLED G2 worden in behoorlijk veel verschillende formaten beschikbaar gesteld voor de consument. Ze bevatten de vijfde generatie A9 processor, wat betekent dat de beeldverwerking alleen nog maar efficiënter en beter zal verlopen. Denk aan betere 4K upscaling, betere tone mapping en betere diepte verwerking van beeldpresentaties. De HDMI-poorten zullen nu voorzien zijn van HDMi 2.1, met de volle bandbreedte van 48GBps. Voorheen waren dit 40GBps poorten, maar nu met het oog op [email protected] gaming, is meer bandbreedte geen overbodige luxe. Het is net iets meer futureproof om het zo maar te zeggen.

Het voornaamste verschil wat de consument zal gaan merken is de nog hogere brightness die de tv’s aankunnen. In vergelijking met QLED tv’s (om even als voorbeeld erbij te nemen) kunnen die panelen een stuk hogere nits aan dan OLED panelen. Dus op dit vlak gaat de OLED technologie weer een stapje vooruit. De peak brightness van de G1 was vorig jaar hoger dan die van de C1 modellen en het lijkt erop dat er dit jaar bij de nieuwe lijn wederom sprake is van een dergelijk verschil.

De prijs zal ongeveer rond het prijskaartje zijn als de toestellen van vorig jaar. Dat gezegd hebbende, zullen de panelen een stuk lichter zijn dan de modellen van vorig jaar. Kortom: het wordt nog enger om deze producten uit te pakken… Maar je hebt wel ongelooflijk veel keuze uit verschillende formaten. De G2 zal in de volgende formaten beschikbaar zijn: 55, 65, 77, 83 en 97 inch. De C2: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inch.

Mocht je toe zijn aan een nieuwe televisie, dan zullen deze nieuwe opties van LG in ieder geval de moeite waard zijn om op het oog te houden, mits je natuurlijk geïnteresseerd bent in een OLED toestel. Hieronder kan je de volledige presentatie van LG terugkijken.