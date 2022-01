Er wordt wel eens gezegd dat een console maar zo sterk is als zijn exclusieve games. Het zal dan ook niemand verbazen dat Sony hier sterk op inzet. CEO Jim Ryan gaf op CES 2022 zelfs aan dat de uitgever momenteel maar liefst zeventien (!) verschillende eigen studio’s op games heeft zitten. En ja, die werken allemaal aan first party titels.

Het gaat dan om bekende namen als Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us), Insomniac Games (Spider-Man, Ratchet & Clank), Guerrilla (Killzone, Horizon) en Santa Monica Studio (God of War), maar ook nieuwe aanwinsten als Bluepoint Games (de remake van Demon’s Souls). Benieuwd wat zij allemaal voor ons in petto hebben.