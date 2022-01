Vorige week werd de PlayStation VR2 headset officieel aangekondigd tijdens CES 2022. Sony deelde indrukwekkende feitjes over de headset, maar ze hebben mogelijk ook nog wat nieuwe features achter de hand.

Gamerant heeft namelijk een patent gespot, dat door Sony is aangevraagd wat wellicht voor PlayStation VR2 gebruikt kan gaan worden. Het gaat om een technologie die het mogelijk maakt om objecten om je heen te scannen en deze in de game te plaatsen om ze nadien van alle kanten te kunnen bekijken. Alhoewel er niet over virtual reality wordt gesproken in het patent, lijkt het hier wel voor gemaakt te zijn.

Zoals met elk patent het geval is, betekent het niet dat dit ook daadwerkelijk tot stand zal komen. Het is wellicht wel een teken dat Sony naar manieren aan het kijken is om nieuwe features te introduceren voor virtual reality.