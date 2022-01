SEGA heeft zich uitgesproken over hun plannen met betrekking tot NFT’s en digitale goederen. Tijdens een recente vragenronde met het management van het Japanse bedrijf werd men ook gevraagd naar de toekomstplannen en specifiek de plannen met betrekking tot NFT’s. Het leiderschap erkende meteen de negatieve reacties op NFT’s in interactieve media en dat men zoveel mogelijk factoren meeneemt in het besluit om wel of niet door te gaan met hun plannen.

Het trio Haruki Satomi, Koichi Fukazawa en Yukio Sugino van SEGA geeft wel aan dat ze graag willen experimenteren met NFT’s en dat alle opties nog open staan. Men houdt uiteraard ook de aankondigingen van andere bedrijven in de gaten, maar het is voor SEGA de uitdaging om zoveel nadelen van NFT’s te verlichten en om te kijken wat er mogelijk is binnen (Japanse) wetgeving.

Het leiderschap sluit het antwoord af door te stellen dat als de plannen gezien worden als ‘simpelweg geld verdienen’, dat ze de voorkeur hebben om niet in NFT’s te stappen.

“In terms of NFT, we would like to try out various experiments and we have already started many different studies and considerations but nothing is decided at this point regarding P2E,” Sega said. “There have been many announcement about this already including at overseas but there are users who shows negative reactions at this point.

We need to carefully assess many things such as how we can mitigate the negative elements, how much we can introduce this within the Japanese regulation, what will be accepted and what will not be by the users. Then, we will consider this further if this leads to our mission ‘Constantly Creating, Forever Captivating, but if it is perceived as simple money-making, I would like to make a decision not to proceed.”