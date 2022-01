Frontier Developments mag dan wel bezig zijn met een nieuwe F1 management simulatie, het ontbreekt de game aan verdere informatie. Helaas, maar nu is in ieder geval wel bekend geworden wanneer we de game ongeveer mogen verwachten.

De ontwikkelaar heeft laten weten dat de F1 sim gepland staat voor de tweede helft van 2022. Dit is ook meteen de enige informatie die we weten over de game. Aangezien het spel dit jaar zal verschijnen, zal het hoogstwaarschijnlijk niet lang meer duren voordat we daadwerkelijk meer details en ook daadwerkelijke gameplay te zien krijgen.