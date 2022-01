Eind vorig jaar dook het bericht op dat Sony zou werken aan een antwoord op Xbox Game Pass. Het gaat om project ‘Spartacus’ dat in drie tiers beschikbaar gesteld zal worden en waarbij Sony PlayStation Now integreert in PlayStation Plus. Dit lijkt nu meer zekerheid te worden, aangezien Sony in onder andere het Verenigd Koninkrijk retailers de opdracht heeft gegeven om PlayStation Now tegoedkaarten terug te trekken.

VentureBeat meldt dat Engelse retailers tegoedkaarten voor de service voor 19 januari uit het assortiment moeten verwijderen. In een antwoord op navraag van de website geeft Sony aan dat gewone PlayStation tegoedkaarten de voorkeur genieten, omdat er zo geen verwarring kan ontstaan over het gebruik. Een op zich logische verklaring, maar het sluit ook aan bij het eerdere gerucht dat Sony van plan is om Spartacus in de lente van 2022 te lanceren.

Als PlayStation Now inderdaad in PlayStation Plus geïntegreerd gaat worden, dan is het niet handig om nog losse PlayStation Now kaarten aan te bieden, gezien dat voor een onoverzichtelijke situatie zorgt. Op de geruchten omtrent Spartacus heeft Sony tot op heden niet gereageerd, maar het is een publiek geheim dat Sony al enige tijd zoekt naar een oplossing om een goed antwoord te bieden op de Xbox Game Pass service van Microsoft.