Mark Cerny, de architect van zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5, heeft een nieuw patent geregistreerd. In de omschrijving staat het volgende: “Backward compatibility through use of spoof clock and fine grain frequency control”. Het lijkt er dus op, dat de man met de rustgevende stem, een oplossing heeft gevonden om ook oudere titels op de PlayStation 5 te spelen.

Uiteraard is het niet de eerste keer dat er patent wordt aangevraagd gerelateerd aan backwards compatibilty. Eerder vroeg Sony namelijk een patent aan dat wijst op emulatie met behulp van cloud streaming. Daarnaast is er nog het patent dat PlayStation 5 compatibiliteit met PlayStation Portable en Vita suggereert. Ze zitten daar in ieder geval niet stil, maar wat er uitkomt is nog koffiedik kijken.