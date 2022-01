Liefhebbers van Grand Theft Auto zitten al geruime tijd op het zesde deel te wachten, maar voorlopig wordt hier door Rockstar Games niet over gesproken. Het is echter mogelijk dat we nu iets meer duidelijkheid hebben over wanneer we GTA VI ongeveer kunnen verwachten.

Axios meldt dat Take-Two Interactive zijn verwachtingen bekend heeft gemaakt voor de komende jaren. Zo denkt de uitgever, die onder andere Rockstar onder zijn hoede heeft, dat er in het fiscale jaar 2024 negen miljard dollar zal worden verdiend aan games. Dit betekent een groei van maar liefst 14% in vergelijking met wat ze het jaar daarvoor verwachten.

Analist Doug Creutz is van mening dat de grote groei die door Take-Two wordt verwacht in het fiscale jaar 2024 te maken heeft met een grote release. De meest succesvolle gameserie van de uitgever is natuurlijk Grand Theft Auto. Creutz verwacht dan ook dat het nieuwe deel in het fiscale jaar 2024 zal uitkomen, dit zal dan tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 zijn.