Call of Duty: Warzone kent sinds de lancering van de Pacific update eind 2021 veel technische problemen. Zo is de performance op de PlayStation en Xbox bij momenten een drama, met voornamelijk een framerate die nogal wisselvallig is. Maar ook wil de game op met name de PlayStation 5 om de haverklap crashen.

De spelers hebben dat veelvuldig laten weten en Raven Software is nu eindelijk actie aan het ondernemen. Het vervelende is dat de problemen erger werden vlak voor de feestdagen, waardoor een aanpak langer op zich heeft laten wachten dan gebruikelijk is. Desalniettemin zijn we nu weer twee weken verder en schijnt er eindelijk licht aan het einde van de tunnel.

De laatste Call of Duty: Warzone update is de eerste in een reeks, die gericht is op het oplossen van de performance problemen die kunnen optreden. Daarmee geeft de ontwikkelaar al aan dat het waarschijnlijk niet gelijk opgelost is, maar het is in ieder geval een begin.

“We’d like to provide an update regarding Warzone performance on console platforms. With the mid-season patch tomorrow, we will be shipping initial fixes in order to help alleviate a number of different issues encountered on both Xbox and PlayStation. These fixes are the first in a series and will not address all concerns at once. We appreciate your patience as we work on providing everyone with a fun, uninterrupted time in Caldera.”