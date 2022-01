Call of Duty games komen enkel bij uitzondering niet in november uit. De releasedatum/periode van een game in deze reeks is eigenlijk nagenoeg een zekerheid in de een-na-laatste maand van het jaar.

De meest recente uitzondering op die regel was natuurlijk Call of Duty: Modern Warfare, die uitkwam op 25 oktober 2019. Alhoewel het officieel nog bevestigd moet worden, wijzen de geruchten steeds meer op een release van Modern Warfare 2 in het jaar 2022. Ook lijkt het erop dat het ook weer een ‘schrikkeljaar’ zal gaan worden voor Activisions best verkopende franchise, omdat de verkopen van Call of Duty: Vanguard enorm tegen blijken te vallen.

De geruchtenmolen werd kort geleden opgestart door industrie insider Tom Henderson, die via Twitter zijn vermoedens uitte. Volgens hem zal de game ergens deze zomer officieel onthuld worden. Nadien zal de game dan volgens hem in oktober uitkomen.

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.

Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022