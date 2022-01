Nog een maand en dan draait de nieuwe Uncharted-film in de bioscopen. Inmiddels hebben we twee trailers mogen bekijken en ook is er eerder al een filmposter met de wereld gedeeld. Sony vond het tijd voor nog een filmposter en die kun je hieronder bekijken.

Het is een beetje een standaard filmposter, waarbij de bekende gezichten bij elkaar geplaatst zijn. Heel indrukwekkend is het dus niet, maar feit blijft wel dat ze voor deze film een indrukwekkende cast hebben met Tom Holland, Mark Wahlberg en Antonio Banderas.

De film is vanaf 10 februari te zien in de bioscopen.