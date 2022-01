Een van de meest iconische scènes uit Uncharted 3: Drake’s Deception was toch wel dat Nathan Drake uit het vliegtuig viel en dat moment in de game, heeft ook de film gehaald die vanaf 18 februari 2022 in de bioscopen zal draaien.

Tijdens de CES 2022 persconferentie van Sony kwam Tom Holland het podium op om te vertellen over de film en tevens werd die scène getoond, maar dan als fragment uit de film. Hiermee krijg je een nog beter beeld van wat je van de film kan verwachten, check het hieronder.