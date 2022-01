Respawn Entertainment heeft door de jaren heen behoorlijk naam voor zichzelf gemaakt. Zo is Apex Legends een uitstekende free-to-play shooter en ook Star Wars Jedi: Fallen Order was een goede game. Laten we ook zeker Titanfall niet vergeten, wat een sterke franchise van de ontwikkelaar is. Het is echter wat onduidelijk waar ze nu mee bezig zijn.

De verwachting is dat er een vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order in de maak is, dit naar aanleiding van de laatste geruchten. Er is echter een goede kans dat er nog aan meer projecten gewerkt wordt. GamesBeat meldt namelijk dat Mohammad Alavi – recent bij de ontwikkelaar vertrokken – als director betrokken was bij een nieuw project. Dit project gaat ook zonder zijn leiding door en het betreft een Triple-A first-person shooter.

Dan kan er natuurlijk snel aan Titanfall 3 gedacht worden, maar dat is volgens de website niet het geval. Het is een titel die wat overeenkomsten met Titanfall vertoont, maar het betreft wel iets anders waarbij de focus ligt op een specifieke stijl en mobiliteit. Volgend jaar zal de game in prototype fase gaan en nadien in volledige productie. EA, de uitgever, zou een release in 2024 of 2025 op het oog hebben, dus we zullen er nog lang op moeten wachten.

Of het klopt is ook maar de vraag, want er is momenteel nog geen enkele reden om dit te bevestigen laat staan een aankondiging te doen.