The Settlers was in de jaren 90 en 2000 een succesvolle franchise, maar daarna werd er geen nieuw deel meer uitgebracht. Ubisoft probeert de franchise weer op de kaart te zetten door middel van een reboot en deze is nu voorzien van een releasedatum.

The Settlers zal op 17 maart 2022 worden aangeboden en komt alleen uit voor pc. Op 20 januari zal er nog een ‘closed beta’ plaatsvinden. Wil je hiervoor in aanmerking komen, dan kan je je hier inschrijven.

Er is ook nog een nieuwe trailer verschenen van het strategie spel en die kan je hieronder bekijken.