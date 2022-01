Deep Rock Galactic is een coöp mijnexploratie en first-person shooter game van de studio’s Coffee Stain en Ghost Ship Games. In de game verken je samen met je vrienden een procedureel gegenereerde grot en verzamel je edelstenen en ander moois. Onderweg kom je vijanden tegen en levend uit de grotten komen, is niet altijd zo simpel als het lijkt.

Zoals je al in de titel kon lezen, is het aantal spelers van Deep Rock Galactic meer dan verdubbeld. Dit heeft onder andere te maken met de release van de game op 4 januari op de PlayStation. En natuurlijk zal het zeker geen kwaad kunnen dat de game in de PS Plus line-up van deze maand verscheen.

Het spelersaantal zit nu op zo’n 10 miljoen. Claim zeker snel jouw kopie als je geabonneerd bent op PS Plus en voor de personen die de game nog niet kennen, bekijk hieronder de trailer van het spel.