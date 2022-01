Sekiro: Shadows Die Twice is niet bepaald een gemakkelijke titel om uit te spelen, maar er zijn gamers die er een sport van maken om in het spel zo snel mogelijk het einde te halen. Streamer Mitchriz is echter nog een stap verder gegaan.

Mitchriz heeft het tijdens een Awesome Games Done Quick-evenement voor elkaar gekregen om Sekiro in twee uur uit te spelen. Dat is op zich al een hele prestatie, maar de streamer had nog een extra handicap. Hij speelde de game van FromSoftware namelijk geblinddoekt.

Mitchriz was echter niet helemaal tevreden over zijn prestatie. Hij heeft Sekiro namelijk al eerder binnen twee uur uitgespeeld, terwijl hij geblinddoekt was. Als de streamer wel gewoon met zicht de game mag spelen, dan kan hij het spel binnen 20 minuten uitspelen.

De speedrun van Sekiro tijdens Awesome Games Done Quick kan je hieronder bekijken.