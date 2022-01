Op 16 maart 2022 zal er een docudrama uitkomen genaamd: Notre-Dame on Fire. Deze film gaat over de brand in de Notre-Dame, die in 2019 plaatsvond. Ubisoft gaat hier ook een virtual reality-game van uitgeven.

De vr-titel staat ook gepland voor maart en hierin zal je moeten ontsnappen uit de Notre-Dame, die in brand staat. Dit doe je door puzzels op te lossen en de vlammen te ontwijken. Het is wel een kleine titel, want het spel duurt maar één uur.

Het is nog niet bekend voor welke platformen de game zal uitkomen. Reclamemateriaal laat echter wel een speler met een HTC Vive Pro 2 op zien. We gaan er dan ook vanuit dat Notre-Dame on Fire in ieder geval voor deze vr-headset verschijnt.